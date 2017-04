Trump assina decretos para combater abusos no comércio externo

O secretário do Comércio norte-americano, Wilbur Ross, indicou que os decretos vão determinar a análise "país a país e produto a produto", dados que serão transmitidos ao Presidente norte-americano num prazo de 90 dias.Os responsáveis por estas análises, segundo indicou Wilbur Ross, vão procurar identificar, entre outros aspetos, práticas comerciais indevidas, incumprimento dos acordos comerciais estabelecidos, desajustes cambiais e restrições da Organização Mundial do Comércio (OMC).Após a análise de tais dados, a administração Trump irá tomar as devidas decisões, referiu o secretário do Comércio.O anúncio destas medidas acontece poucos dias antes do primeiro encontro entre Donald Trump e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, no 'resort' em Mar-a-Lago, na Florida, um dos destinos preferidos do Presidente norte-americano."É desnecessário dizer que a principal fonte do défice é a China", disse Wilbur Ross, antes de nomear mais de uma dúzia de outros "países potencialmente envolvidos".Canadá, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Malásia, México, Coreia do Sul, Suíça, Taiwan, Tailândia e Vietname são os outros países nomeados pelas autoridades norte-americanas.De acordo com o secretário do Comércio, o facto de um país ser visado pela análise das autoridades norte-americanas não significa necessariamente que Washington assumirá qualquer medida de represália."Em certos casos, será simplesmente porque são melhores a fazer o produto ou porque conseguem produzir mais barato esse mesmo produto", indicou o responsável."Isto não significa que todos os que fazem parte desta pequena lista agem de forma maldosa", reforçou Wilbur Ross.