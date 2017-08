Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump assinou lei que agrava sanções dos EUA à Rússia

Presidente aprovou iniciativa do Senado.

16:01

O presidente americano Donald Trump assinou esta quarta-feira a legislação que introduz novas sanções contra a Rússia, aprovando a lei que tinha sido criada no Congresso na semana passada.



O Congresso tinha aprovado o endurecimento das sanções por uma larga maioria, por causa das interferências russas nas eleições americanas e também pela violação do direito internacional com a anexação da Crimeia, território ucraniano até 2014.



Trump confirma assim o esfriamento das relações com a Rússia, algo que parecia estar empenhado em remendar quando tomou posse como novo presidente, em janeiro de 2017.



Na semana passada, a Rússia reagiu às novas sanções ordenando a expulsão de mais de 700 funcionários da embaixada americana em Moscovo e apreendeu duas propriedades, mimetizando o que Obama já tinha feito em relação à diplomacia russa em território americano.