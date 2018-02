Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump atira culpas ao FBI

Presidente dos EUA responde com uma vaga de mensagens à acusação a 13 russos.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:49

O presidente dos EUA reagiu este domingo com uma vaga de tweets às acusações da comissão especial, liderada por Robert Mueller, que investiga a intromissão da Rússia nas presidenciais de 2016.



Donald Trump considerou que a comissão, que acusou 13 russos de interferência nas eleições, está a dar à Rússia o que ela queria: discórdia e caos nos EUA.



"Estão a partir-se de riso em Moscovo", escreveu Trump: "Com estas comissões, investigações e ódio partidário eles alcançaram um sucesso muito acima do que podiam sonhar."



O presidente culpou ainda o FBI por não impedir a interferência russa.



"Triste que o FBI tenha ignorado tantos sinais do atirador da Flórida. Passam demasiado tempo a investigar o conluio da Rússia com a campanha Trump", escreveu o presidente, dizendo ainda que se há algum conluio é dos democratas, pois foram eles, diz, que ajudaram os russos a ter acesso ao urânio dos EUA.