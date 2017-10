Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump atira decisão sobre acordo nuclear com o Irão para o Congresso

Presidente dos EUA não vai certificar se Teerão está a cumprir o que foi acordado.

18:36

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu esta sexta-feira que, caso não consiga corrigir as "falhas" do acordo nuclear com o Irão através da ação do Congresso ou de negociações internacionais, vai abandonar o pacto.



"Caso não alcancemos uma solução, o acordo será cancelado", disse o chefe de Estado norte-americano, numa declaração a partir da Casa Branca para anunciar a estratégica da atual administração dos Estados Unidos em relação ao Irão e o acordo sobre o programa nuclear iraniano alcançado em 2015.



Apesar de manter o acordo, Trump afirmou que recusa-se a certificar o acordo, que qualificou como "um dos piores". E insistiu que Teerão não respeita o espírito do documento.



Momentos antes desta declaração de Trump, o chefe da diplomacia norte-americana, Rex Tillerson, já tinha indicado que Washington não ia retirar-se do pacto multilateral, apesar deste não servir os interesses dos Estados Unidos.



O acordo nuclear entre o Irão e o grupo de países 5+1 (os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU -- Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China -- e a Alemanha) foi alcançado em julho de 2015 em Viena, ainda sob a alçada da administração do Presidente Barack Obama (democrata).



O acordo foi assinado com o objetivo de garantir a natureza exclusivamente pacífica do programa nuclear iraniano.



Desde que entrou em vigor, a 16 janeiro de 2016, a administração americana certifica-se, a cada 90 dias, perante o Congresso, de que Teerão está a respeitar os termos acordados e se o pacto favorece o "interesse nacional" dos Estados Unidos.



Essa certificação é feita ao abrigo de uma lei aprovada pelo Congresso, conhecida pela sigla INARA.