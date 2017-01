Trump cancela participação dos EUA no Acordo Transpacífico

Os mercados já estão a ser afetados pelo anúncio da medida, bem como o dólar, que voltou a decrescer com esta novidade.





O Presidente dos EUA, Donald Trump, já começou a meter mãos à obra e, esta segunda-feira, cancelou um acordo comercial com a Ásia, uma das suas primeiras medidas no cargo.Depois de se reunir com diversos homens de negócios para discutir a indústria de manufatura dos Estados Unidos, Trump dirigiu-se à Sala Oval e assinou a ordem que termina com a participação norte-americana no Acordo Transpacífico, um acordo de livre-comércio assinado em 2015 com diversos países banhados pelo Oceano Pacífico.Este acordo demorou sete anos a ser negociado e foi assinado pelos EUA com países como o Japão, o Canadá, a Austrália, o Perú ou o México.