Trump choca viúva de militar dizendo que “ele sabia ao que ia”

Congressista democrata ouviu telefonema e acusa presidente de insensibilidade.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

O presidente dos EUA está no centro de nova polémica. Uma congressista democrata afirma que Donald Trump fez chorar a viúva de um sargento norte-americano morto em combate no Níger ao dizer-lhe: "Ele sabia ao que ia quando se alistou, mas penso que deve magoar na mesma".



As palavras terão sido ditas ao telefone a Myeshia Johnson, viúva do sargento La David Johnson, um de quatro militares dos EUA mortos no passado dia 4 numa emboscada de radicais islâmicos no Níger.



A congressista Frederica Wilson, que seguia de carro com a viúva de Johnson quando Trump telefonou e terá escutado as palavras do presidente, denunciou o caso e não poupou nas críticas. "Este senhor tem um distúrbio cerebral e precisa de ser visto por um médico", afirmou.



Trump acusa Wilson de mentir. "Inventou o que eu disse à mulher de um soldado morto em combate e tenho provas disso", escreveu o presidente no Twitter, motivando resposta pronta da congressista.



"Eu também tenho provas, havia mais pessoas no carro. Trump nem sequer sabia o nome do soldado. É um homem sem coração e não tem pena de ninguém", acusou.



Juízes bloqueiam decreto anti-imigração

Dois juízes federais bloquearam a entrada em vigor da nova versão do polémico decreto anti-imigração de Trump que proíbe a entrada nos EUA de cidadãos de oito países, seis deles de maioria muçulmana.



O primeiro juiz, do Havai, bloqueou a lei na terça-feira e ontem somou-se-lhe um juiz do Maryland. As decisões ameaçam levar o projeto de Trump para o Supremo Tribunal dos EUA, como aconteceu com a versão bloqueada em janeiro.