Trump considera "intolerável" ataque químico na Síria e culpa Al-Assad

"Enquanto continuamos a seguir esta situação terrível, torna-se claro que é assim que atua Assad: com um barbarismo brutal e sem complexo", afirmou Tillerson, em comunicado, assinalando que Moscovo e Teerão "têm uma grande responsabilidade moral por estas mortes".Contudo, a 29 de março, o embaixador dos EUA na Organização das Nações Unidas (ONU) afirmou que, para o seu país, a remoção do Presidente sírio do poder deixou de ser a prioridade, que passou a ser o fim da guerra na Síria."Você escolhe as suas batalhas. E quando estamos a olhar para isto [Síria] trata-se de mudar prioridades e a nossa prioridade já não é a remoção de (Bachar al-)Assad", declarou Nikki Haley aos jornalistas.Haley falou depois de o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, ter indiciado uma mudança na posição dos EUA, ao admitir que o destino de Al-Assad deve ser decidido pelo povo sírio.Hoje, numa reação aos acontecimentos desta manhã, que implicaram uma vaga de protestos internacionais, as Forças Armadas sírias desmentiram "categoricamente a utilização de qualquer substância química ou tóxica em Khan Cheikhoun", num comunicado divulgado pela agência noticiosa oficial Sana."Os grupos terroristas [os insurretos] e aqueles que os apoiam são responsáveis pela utilização de substâncias químicas e tóxicas e de terem sido neglientes com as vidas de civis inocentes", acrescentaram.Na quarta-feira, o Conselho de Segurança da ONU promove uma reunião de emergência para abordar estes acontecimentos.