Trump considera negociações com a Coreia do Norte uma "perda de tempo"

Washington confirma existência de "canais de comunicação" com Pyongyang.

01.10.17

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou este domingo que negociar com a Coreia do Norte foi uma "perda de tempo", depois da revelação de Washington sobre a existência de "canais de comunicação" com Pyongyang.



"Eu disse a Rex Tillerson, o nosso maravilhoso secretário de Estado, que ele está a perder o seu tempo negociando com Rocket Man [o homem foguete]..." escreveu o Presidente na rede social Twitter, usando uma das referência cómicas para denominar o dirigente norte-coreano Kim Jong-Un.



Trump aconselhou ainda o membro da sua administração a poupar energia, porque "se fará o que se tiver que fazer".



No sábado, depois de várias reuniões com líderes chineses, incluindo o Presidente, Xi Jinping, Tillerson anunciou que os Estados Unidos têm "canais de comunicação" abertos con Pyongyang para avaliar a sua disposição para o diálogo.



"Temos dois ou três canais abertos com Pyongyang (...) Se pudermos falar com eles, falamos", afirmou.



Pouco antes, o Departamento de Estado norte-americano indicara que a Coreia do Norte não tinha manifestado qualquer sinal de interesse em dialogar sobre armas nucleares.