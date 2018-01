Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump criticado por insultos a imigrantes

Presidente nega ter dito que os EUA não deviam receber “pessoas de países de trampa”.

Por Francisco J. Gonçalves | 06:00

O presidente Donald Trump está a ser alvo de acusações de racismo devido a uma frase polémica. O presidente perguntou, numa reunião sobre um programa de legalização de imigrantes do Haiti, de El Salvador e de países africanos, por que razão os EUA continuam "a receber pessoas de países de trampa".



Trump negou ontem ter proferido a frase durante o encontro do dia anterior, mas vários senadores presentes na reunião confirmam a frase "vil e racista, carregada de ódio", como a descreveu o democrata Dick Durbin, que disse mesmo que o presidente repetiu e frisou: "Porque precisamos de haitianos? Ponham-nos fora!".



A ONU criticou o "racismo" do presidente, frisando que ele referiu especificamente países de maioria negra ou hispânica. A União Africana afirmou-se "francamente alarmada" .



Mas as palavras de Trump estão também na base de piadas nas redes sociais, pois o presidente disse que os EUA deviam receber mais pessoas da Noruega. A isto reagiram utilizadores do Twitter, alguns noruegueses, que perguntaram: "Por que razão alguém trocaria a Noruega pelos EUA? O que o levaria a desistir de saúde gratuita, bons serviços públicos e bons ordenados?".



PORMENORES

Visita a Londres cancelada

Trump cancelou a visita de fevereiro a Londres devido ao receio de protestos maciços. O governo britânico não comentou e diz que o convite a Trump não definia uma data.



Acordo nuclear do Irão

O presidente dos EUA vai revalidar o acordo nuclear com o Irão mas alerta que será a última vez se o acordo não for alterado.



Pagar muro do México

Trump insiste que o México pagará a construção do muro na fronteira e diz que a fatura será paga indiretamente por meio do Tratado de Livre Comércio.