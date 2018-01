Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump criticado por não partilhar chapéu de chuva com o filho

Fotografia mostra filho mais novo do presidente à chuva.

11:44

Trump viajou com a família para a Florida e a atitude do presidente voltou a dar que falar. Muitos são os críticos que destacam a atitude de Trump de só 'pensar em si mesmo'.



Numa fotografia é possível ver o presidente dos EUA a subir para um Air Force One, num dia de chuva, a usar um chapéu para se proteger. A questão aqui é que atrás do presidente vinha o filho mais novo, sem ter onde se abrigar.



Não se sabe se Trump terá oferecido abrigo ao filho, segundo noticia o Daily Mail, mas as imagens tornaram-se novamente virais.