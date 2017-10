Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump declara consumo de opiáceos como "emergência de saúde pública"

64 mil pessoas morreram no ano passado por 'overdose' de opiáceos, incluindo heroína, nos EUA.

21:27

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou esta quinta-feira como "emergência de saúde pública" o consumo de analgésicos opiáceos no país, uma substância que causou a morte de 64 mil pessoas no ano passado.



"De maneira efetiva, a partir de hoje, o meu governo declara a epidemia de opiáceos como uma emergência de saúde pública", disse Trump, acerca daquela que é a pior crise de consumo dessa substância da "história da humanidade".



As declarações do Presidente norte-americano surgiram durante uma cerimónia na Casa Branca, e permitem que haja mais fundos a nível estatal e federal para a luta contra a dependência de substâncias como OxyContin ou Vicodin, que levam muitos americanos a consumir, posteriormente, heroína.



Donald Trump assinou hoje um memorando presidencial no qual encarrega o secretário do Departamento da Saúde e dos Serviços Humanos, Eric Hargan, dessa declaração e na qual pede ainda a todas as agências governamentais que deem prioridade à luta contra os opiáceos.



Segundo dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), citados por Donald Trump, 64.000 pessoas morreram no ano passado por 'overdose' de opiáceos, incluindo heroína, nos Estados Unidos, o que supõe 175 mortes por dia e 07 vítimas mortais a cada hora.



Segundo o líder americano, "90% da heroína" chega aos Estados Unidos a partir da fronteira com o México, onde prometeu que construirá um muro que "terá um grande impacto".



Na cerimónia na Casa Branca, Trump esteve acompanhado pela primeira-dama, Melania, por pais que perderam os filhos para a toxicodependência, e ainda por membros da polícia que lutam contra o tráfico de drogas.



A declaração de "emergência de saúde pública" durará 90 dias, mas pode ser renovada indefinidamente.