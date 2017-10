Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump dedica troféu de golfe a vítimas dos furacões no Texas, Flórida e Porto Rico

Presidente norte-americano falou sobre as tempestades que desde agosto afetaram os diversos estados americanos.

Por Lusa | 02.10.17

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dedicou no domingo o troféu de um torneio de golfe disputado no estado de Nova Jersey às vítimas dos mais recentes furações que afetaram o Texas, Flórida e Porto Rico.



No final do torneio disputado no clube de golfe Liberty National, Trump falou sobre os furacões que desde agosto afetaram o Texas, Flórida e Porto Rico desde agosto.



No caso de Porto Rico Trump disse que o que está a ocorrer agora é "horrível", mas assegurou que a situação está "sob controlo".



Também recordou os que na Flórida "sofreram um curto período de tempo".



"Quero recordá-los e quero dedicar este troféu a toda a gente que está a passar por tanto", acrescentou.



O torneio foi disputado por golfistas norte-americanos contra estrangeiros, com vitória para os primeiros.



A mensagem de Trump surge um dia depois de ter atacado as autoridades de Porto Rico pela sua "fraca liderança" para enfrentar os efeitos do furacão Maria, tendo dirigido críticas especialmente contra a autarca de San Juan, Carmen Yulín Cruz.



Trump disse no domingo que aqueles que criticaram a resposta das autoridades federais à devastação em Porto Rico pelo furacão Maria são "pessoas ingratas que são politicamente motivadas".