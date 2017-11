Trump defende negociação de novo tratado comercial com o Japão

Presidente dos EUA diz que comércio com aquele país "não é justo nem aberto, não é livre nem recíproco".

Por Lusa | 03:26

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se encontra em viagem no Japão, defendeu esta segunda-feira a negociação de um novo tratado comercial com o país, após "muitas décadas" de "gigantesco défice comercial".



Durante um encontro com líderes empresariais japoneses e norte-americanos, Trump afirmou que o comércio dos Estados Unidos com o Japão "não é justo nem aberto (...) não é livre nem recíproco" e defendeu que tal seja "novamente negociado" de "forma amigável".



O Presidente norte-americano lamentou que os Estados Unidos sofram com uma situação de "gigantesco défice comercial" de quase 70 mil milhões de dólares (60 mil milhões de euros" anuais, com a qual "o Japão ganhou durante muitas décadas".



Neste sentido, recordou que milhões de carros japoneses são vendidos no seu país todos os anos, mas não há praticamente nenhum veículo norte-americano a ser vendido no Japão.



Em relação à saída dos Estados Unidos do Acordo Transpacífico de Cooperação Económica (TPP), Trump defendeu a decisão.



"Teremos mais comércio, como nunca teríamos com o TPP", afirmou perante executivos de empresas japonesas como Nissan, Honda, Maza e Mitsubishi, e também norte-americanas como a Boeing e a Morgan Stanley.



O Presidente dos Estados Unidos chegou no domingo ao Japão, a primeira paragem de uma viagem pela Ásia, que o levará também à Coreia do Sul, China, Vietname e Filipinas.



Após a reunião com os empresários, Trump e a primeira-dama assistiram a uma cerimónia de boas-vindas e encontraram-se com os imperadores do Japão, Akihito e Michiko.