Trump deixa cair promessa eleitoral e assume que défice orçamental é para manter

Presidente dos EUA quer financiar o muro com o México e cortar programas sociais e ambientais.

Por Lusa | 01:01

O presidente dos EUA assumiu que o seu governo vai manter o défice público na próxima década, ao apresentar a proposta de orçamento para 2019, e que quer financiar o muro com o México e cortar programas sociais e ambientais.



Donald Trump apresentou na segunda-feira uma proposta orçamental para financiar o governo federal com 4,4 biliões de dólares (3,6 biliões de euros) para o ano orçamental 2019, que começa em 1 de outubro, se bem que esteja por esclarecer se será aprovado no Congresso, uma vez que na semana passada os congressistas já aprovaram um ambicioso plano de gastos.



"Não podemos equilibrar o orçamento. Espero que haja algum valor em ser honesto sobre a situação orçamental", afirmou o diretor do Gabinete de Gestão e Orçamento da Casa Branca, Mick Mulvaney, durante uma conferência de imprensa.



O que ficou claro da proposta orçamental da Casa Branca é que Trump, que defendeu durante a campanha eleitoral uma maior disciplina orçamental e a eliminação do défice orçamental nas contas públicas, confessou que não poderia cumprir este objetivo tradicional dos republicanos, apontou a jornalista Lucía Leal, em artigo publicado na agência Efe.



A proposta orçamental de Trump aumenta o défice público para 984 mil milhões de dólares no ano orçamental 2019, o que equivale a 4,7% do produto interno bruto (PIB) e é quase o dobro do que o plano de gastos apresentado há um ano previa para o mesmo período.



O governo de Trump assegura que pretende reduzir gradualmente o défice a partir de 2020, com o objetivo de o situar em 363 mil milhões de dólares em 2028, o que representaria então, pelos cálculos agora feitos, o equivalente a 1,1% do PIB.



"O que queremos fazer é mudar a trajetória das contas públicas" e para isso há que "cortar de forma extraordinária os gastos", disse Mulvaney.



Não é certo, porém, que a proposta orçamental de Trump para 2018 venha a ser realidade, uma vez que o Congresso já aprovou na semana passada um plano que estabeleceu os níveis de financiamento do governo para os próximos dois anos e aumentou em 300 mil milhões de dólares os gastos em defesa e programas nacionais.



Mas este objetivo geral tem de se traduzir em propostas concretas de despesa, com a Casa Branca confiada em que vai convencer os congressistas a investirem nas suas prioridades e cortar em programas como os das ajudas sociais.



A proposta orçamental inclui uma verba de 1,6 mil milhões de dólares para construir um muro com 104 quilómetros na fronteira com o México, que se estende por 3.180 quilómetros. O muro seria edificado na zona do vale do Rio Bravo, no Estado do Texas.



O plano de Trump prevê ainda aumentar o gasto com a Defesa, cortar em 32% o orçamento do Departamento de Estado, em 34% as verbas da Agência de Proteção Ambiental, que eliminaria a maioria dos programas relacionados com as alterações climáticas, e o dinheiro destinado a programas sociais, como os seguros médicos para idoso e pobres, os designados Medicare e Medicaid.