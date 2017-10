Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump desafia secretário de Estado para comparação de teste de QI

Inquilino da Casa Branca tem repetido que os artigos que detalham as suas difíceis relações com o chefe da diplomacia são "mentiras".

Por Lusa | 00:13

As tensões entre Donald Trump e o seu secretário de Estado Rex Tillerson voltaram a emergir esta terça-feira, quando o Presidente norte-americano propôs uma comparação dos seus testes de coeficiente de inteligência (QI).



O inquilino da Casa Branca tem repetido que os artigos que detalham as suas difíceis relações com o chefe da diplomacia são "mentiras", em particular após a cadeia televisiva NBC News ter referido no final de semana passada que o ex-patrão do gigante petrolífero ExxonMobil qualificou Trump de "imbecil" no final de uma reunião no Pentágono.



"Penso que é uma informação falsa", afirmou Donald Trump em entrevista à revista Forbes. "Mas se o disse, penso que será necessário comparar os nossos testes de QI. E posso dizer-vos quem vai ganhar", acrescentou.



A sua porta-voz, Sarah Huckabee Sanders, tentou minimizar a polémica ao afirmar que se trata apenas "de uma brincadeira". "[Trump] não colocou em causa a inteligência do secretário de Estado", assinalou, para assegurar que tem "100% de confiança" em Tillerson.



"O Presidente tem direito a uma brincadeira", e "o secretário de Estado não ficou incomodado com isso", tentou em simultâneo minimizar o porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, e precisando que o QI de Rex Tillerson é "elevado".



Este novo episódio fez, no entanto, aumentar as especulações sobre uma eventual demissão de Tillerson.



O Presidente e o seu secretário de Estado já mantiveram de seguida diversas reuniões comuns na Casa Branca, incluindo um jantar também com a presença do secretário da Defesa, Jim Mattis. Os assuntos abordados foram o Irão, Coreia do Norte e Turquia, com o Departamento de Estado a qualificar os encontros de "positivos".