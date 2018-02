Trump desclassifica memorando polémico sobre a Rússia

Presidente dos EUA diz que documento desclassificado deveria "envergonhar muita gente".

Por Lusa | 17:42

A Casa Branca retirou o caráter confidencial, autorizando assim a divulgação, de um relatório republicano que descreve alegados abusos na investigação sobre a conspiração russa, apesar de apelos do FBI para que não o fizesse.

Os apelos para que Trump não autorizasse a divulgação do relatório surgiram não só da agência federal FBI (serviços secretos internos) como também do Departamento de Justiça (DOJ). Ambas as entidades investigam as alegadas ligações e conluio entre o governo russo e elementos de topo da campanha de Trump.

O FBI e o DOJ alegam que o documento, preparado pelos Republicanos na Comissão de Serviços Secretos do Congresso, é pouco rigoroso e falta-lhe contexto essencial para a compreensão das questões.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considerou que "muitas pessoas deveriam sentir vergonha de si mesmas" na sequência do que foi revelado no memorando desclassificado.

"O memorando foi enviado para o Congresso, foi desclassificado. O Congresso fará com ele o que quiser. Mas penso que foi uma vergonha o que se passou no nosso país. (...) Muitas pessoas deveriam sentir vergonha de si mesmas", disse Trump.

A decisão de Trump de desclassificar o documento abriu caminho aos Republicanos para o tornarem público.