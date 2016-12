Trump deseja feliz Ano Novo a todos e até aos seus "muitos inimigos"

O futuro presidente dos Estados Unidos termina a mensagem com a palavra "amor".Trump vai passar a passagem de ano de 2016 para 2017 na sua propriedade Mar-a-Lago Club em Palm Beach, no estado norte-americano da Florida, numa festa privada com centenas de convidados, incluindo o ator Sylvester Stallone.Depois de nas eleições presidenciais de novembro ter vencido contra a democrata Hillary Clinton, Trump está a três semanas de tomar as rédeas de um país dividido.