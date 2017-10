Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump desejaria multiplicar por 10 arsenal nuclear dos EUA

Informação foi avançada esta quarta-feira pela televisão norte-americana NBC.

Por Lusa | 16:47

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, referiu numa reunião com a sua equipa de segurança nacional em julho o seu desejo de multiplicar por dez o arsenal nuclear do país, informou esta quarta-feira a televisão norte-americana NBC.



O canal cita três funcionários que estiveram presentes na reunião e que não quiseram ser identificados, referindo que os comentários de Trump ocorreram quando lhe estavam a ser mostrados diapositivos sobre a contínua redução das armas nucleares detidas pelos Estados Unidos desde o final da década de 1960.



"NBC News inventou uma história", reagiu Trump na rede social de mensagens curtas Twitter.



"Ficção completa com o objetivo de prejudicar. NBC=CNN", adiantou o Presidente norte-americano, antes de se interrogar sobre a possibilidade de suprimir as licenças de alguns meios de comunicação.



Na reunião no Pentágono terão participado altos responsáveis militares e também o chefe da diplomacia, Rex Tillerson.



De acordo com os testemunhos recolhidos pela NBC, terá sido pouco depois daquela reunião que Tillerson terá chamado "imbecil" a Trump.



Em várias ocasiões, durante a campanha e após a sua eleição, Trump reavivou o espetro de uma nova corrida ao armamento nuclear.



Em dezembro defendeu no Twitter que os Estados Unidos "devem reforçar fortemente e aumentar a sua capacidade nuclear" e em janeiro pediu numa ordem executiva que fosse analisada a necessidade de modernizar o arsenal nuclear dos Estados Unidos para garantir que o seu poder dissuasor se mantém.