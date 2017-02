Trump desliga telefone a primeiro-ministro australiano

Segundo a AP, os dois líderes discutiram sobre o muro e, a dada altura, Trump ameaçou ‘enviar tropas para o México’ se as autoridades mexicanas não fossem capazes de controlar os ‘bad hombres’ (‘homens maus’), nome usado pelo PR dos EUA para designar os narcotraficantes.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O presidente dos EUA ‘desligou o telefone na cara’ ao primeiro-ministro australiano durante uma acesa discussão sobre refugiados no passado fim de semana, revelou o Washington Post.De acordo com o jornal, que cita fontes da Casa Branca, os dois líderes discutiram acaloradamente por causa do acordo assinado pelo anterior presidente, Barack Obama, para acolher nos EUA 1254 refugiados alojados em centros de detenção australianos no Pacífico. Trump terá dito que este era ‘o pior acordo de sempre’ e acusou o PM australiano Malcolm Turnbull de querer exportar para os EUA ‘os próximos bombistas de Boston’, antes de interromper a chamada ‘de forma abrupta’. O telefonema, que deveria ter durado cerca de uma hora, não foi além dos 25 minutos. "Foi o pior telefonema de todos", terá dito Trump.Pouco antes, Trump já tinha dado mostras do seu temperamento numa conversa telefónica com o PR mexicano Enrique Peña Nieto.