Trump diz que a China vai endurecer sanções contra a Coreia do Norte

Presidente norte-americano instou Xi Jinping a aumentar a pressão sobre o regime norte-coreano.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou este domingo que o seu homólogo chinês, Xi Jinping, aceitou endurecer as sanções contra a Coreia do Norte em resposta ao programa nuclear de Pyongyang.



"O Presidente chinês Xi declarou que reforçou as sanções contra [a Coreia do Norte], escreveu Trump na rede social Twitter, a partir de Hanoi, a penúltima etapa da sua viagem pela Ásia.



Durante a sua passagem, na quinta-feira, por Pequim, o Presidente norte-americano instou Xi Jinping a aumentar a pressão sobre o regime norte-coreano que realizou em setembro um novo teste nuclear.



"A China pode resolver este problema facilmente e rapidamente", afirmou.



Noutra publicação no Twitter, o Presidente norte-americano evocou diretamente o dirigente norte-coreano: "Porque é que Kim Jong-un me insulta chamando-me 'velho', quando eu NUNCA o chamei de 'pequeno e gordo?' Bom, eu tento tento ser amigo dele -- e talvez um dia isso vá acontecer!".



Trump abordou também na rede social a questão da Rússia, criticando os "'haters' e os imbecis", após uma troca de palavras com Putin.



"Quando é todos os 'haters' e imbecis vão perceber que ter uma boa relação com a Rússia é uma coisa boa, não é uma coisa má? Estão sempre a fazer jogo político - mau para o nosso país. Quero resolver a Coreia do Norte, Síria, Ucrânia, terrorismo, e a Rússia pode ajudar muito!", escreveu.



No sábado, Donald Trump garantiu que Vladimir Putin negou as acusações de interferência russa na campanha eleitoral norte-americana, depois de os dois se terem encontrado no Vietname.



Horas depois destas declarações, a CIA reafirmou as acusações contra a Rússia, explicando que a conclusão a que tinham chegado sobre essa interferência não tinha mudado.