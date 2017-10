Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump diz que certos dirigentes de Porto Rico "querem que se faça tudo por eles"

Tempestade Maria deixou a ilha completamente devastada.

Por Lusa | 30.09.17

O presidente norte-americano Donald Trump respondeu este sábado com dureza às autoridades de Porto Rico, que lhe imputaram ineficácia na ajuda à ilha devastada pelo furacão Maria, acusando-as de que "quererem que se faça tudo por eles".



No meio de uma polémica sobre a lentidão do socorro prestado pelo Estado federal, o presidente norte-americano acusou certos dirigentes de Porto Rico de serem "incapazes de porem os seus subordinados a trabalhar na ajuda" e recuperação da ilha.



"Eles querem que se faça tudo por eles, quando isso devia ser um esforço de toda a comunidade. Dez mil trabalhadores federais fazem neste momento um trabalho fantástico na ilha", escreveu Trump no Twitter.



O presidente norte-americano apontou a presidente da autarquia de San Juan, a capital de Porto Rico, Carmen Yulin Cruz, como alguém que tem uma "liderança medíocre".



Carmen Yulin Cruz foi particularmente virulenta nas suas críticas à forma como o Estado federal interveio na ajuda a Porto Rico, aparecendo nas televisões norte-americanas com uma camisola com a inscrição "Audai-nos. Estamos a morrer".



A autarca declarou não compreender como a maior nação do mundo não é capaz de organizar a logística para uma pequena ilha como Porto Rico.



"Estou farta do politicamente correto. Estou louca de raiva", disse Carmen Cruz.



A edil partilhou também na sua conta do Twitter um artigo do Washington Post sobre o "fim de semana perdido" de Donald Trump e da Casa Branca, observando que, no momento alto da crise, o presidente dos EUA estava a jogar golfe em Bedminster, Nova Jérsia.