Trump diz que cessar-fogo na Síria prova utilidade do diálogo com Putin

Dois presidentes encontraram-se em Hamburgo durante a cimeira dos dirigentes das 20 principais economias.

Por Lusa | 13.07.17

O presidente norte-americano considerou esta quinta-feira, em Paris, que o cessar-fogo na Síria demonstra a utilidade do "diálogo" com o Presidente russo, Vladimir Putin, na semana passada, durante a cimeira dos dirigentes das 20 principais economias.



"Graças ao diálogo, pudemos obter um cessar-fogo (no sul do país). Vai prolongar-se durante algum tempo e, francamente, estamos a trabalhar para um segundo cessar-fogo numa zona muito difícil da Síria", disse Donald Trump, durante uma conferência de imprensa conjunta com o Presidente francês, Emmanuel Macron.