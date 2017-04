Trump diz que Coreia do Norte "está à procura de problemas"

"Expliquei ao Presidente da China que um acordo comercial com os Estados Unidos será muito melhor para eles se resolverem o problema da Coreia do Norte", escreveu Donald Trump.Na semana passada, Trump recebeu num 'resort' em Mar-a-Lago, na Florida, um dos destinos preferidos do Presidente norte-americano, o seu homólogo chinês Xi Jinping. A agenda da cimeira de dois dias -- a primeira entre os dois líderes - ficou marcada pelo programa nuclear da Coreia do Norte e por questões do comércio bilateral."Realizamos progressos espetaculares na nossa relação com a China", declarou então Donald Trump, no segundo dia da cimeira."Penso verdadeiramente que foram feitos progressos", reafirmou na mesma altura o Presidente norte-americano, definindo como "espetacular" a relação Washington-Pequim.No sábado passado, o comando do Pacífico norte-americano confirmou que mobilizou o porta-aviões de propulsão nuclear 'Carl Vinson' e o seu grupo de ataque para águas próximas da Coreia do Norte em resposta às mais recentes provocações do regime norte-coreano, que em 05 de abril lançou um míssil de médio alcance para o mar.Os EUA anunciaram, no sábado, o envio do porta-aviões de propulsão nuclear USS 'Carl Vinson' para a Coreia do Norte de forma a responder aos últimos testes do regime norte-coreano.Assim, esta terça-feira, a Coreia do Norte decidiu condenar o envio do porta-aviões dizendo que está preparada para responder a um ataque preventivo."Se os Estados Unidos se atreverem a optar por uma ação militar, ao clamar por um 'ataque preventivo' ou por 'destruir o nosso quartel-general", a Coreia está "pronta para reagir perante qualquer forma de guerra", afirmou a agência estatal de notícias KCNA.