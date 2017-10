Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump diz que decisão sobre o Irão "está para breve"

Casa Branca está a tentar delinear um plano alternativo, que poderá ser anunciado na sexta-feira.

Por Lusa | 21:37

O Presidente norte-americano, Donald Trump, referiu esta quarta-feira que vai anunciar "muito proximamente" a sua decisão sobre a participação dos EUA no decisivo acordo nuclear com o Irão, quando os seus colaboradores se preparam para dias de intensas discussões.



Trump deverá esclarecer até domingo o Congresso sobre a sua perspetiva face ao cumprimento do acordo pelo Irão.



Fonte do Congresso, citada pela agência noticiosa Associated Press (AP), referiu que a Casa Branca está a tentar delinear um plano alternativo, que poderá ser anunciado na sexta-feira.



Esta quarta-feira, no decurso de uma intervenção na Casa Branca, Trump limitou-se a referir aos 'media' que a decisão "será divulgada brevemente".



Trump deverá argumentar perante os deputados que o acordo com o Irão não serve os interesses de segurança nacional dos EUA, mas segundo a AP não deverá insistir na aplicação de novas sanções a Teerão.