Trump diz que é “improvável” ser ouvido sobre trama russa

08:49

Depois de ter garantido em junho que estava "cem por cento disponível" para colaborar com a investigação à ingerência russa nas eleições, o presidente dos EUA, Donald Trump, diz agora que é "improvável" que venha a ser ouvido pelo procurador especial Robert Mueller.



"Vamos ver o que acontece, mas parece-me improvável", disse Trump, dias depois de terem vindo a público rumores de que a equipa de Mueller estava em contacto com os advogados da Casa Branca para negociar a duração e formato do depoimento do presidente.