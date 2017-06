Trump diz que estado de saúde de congressista baleado "está mais complicado"

O Presidente dos Estados Unidos, acompanhado da sua mulher, Melania, visitou o congressista republicano Steve Scalise no hospital onde está internado depois de ser baleado num tiroteio.

Steve Scalise, congressita baleado na manhã desta quarta-feira, na Virgínia, encontra-se em estado crítico, conforme avançado pelo Medstar Washington Hospital, onde foi submetido a três cirurgias, a última delas já esta quinta-feira. Donald Trump disse, esta quinta-feira, que o estado de saúde de congressista baleado "está mais complicado".O homem que atirou contra congressistas republicanos que jogavam basebol em Alexandria, perto de Washington, foi identificado pelos media. Trata-se de James T. Hodgkinson, um apoiante de Bernie Sanders, o candidato esquerdista que disputou as primárias democratas com Hillary Clinton.

O homem morreu no hospital após ter sido atingido pela polícia. Antes de atirar cerca de 50 tiros com uma espingarda semi-automática, perguntou se os congressistas que preparavam o tradicional jogo entre políticos da próxima quinta-feira eram republicanos ou democratas.O agressor terá 66 anos e reside em Belleville, Illinois onde dirigia um negócio de inspeção de casas. Terá cadastro por delitos menores. O congressista americano Steve Scalise e quatro outras pessoas foram alvejadas.Scalise, eleito pelos Republicanos no Louisiana foi atingido numa perna e foi auxiliado pelo congressista Books, do Alabama, que improvisou um torniquete com o cinto para estancar a hemorragia do colega. Brooks conta que ouviu o disparo, viu "uma espingarda perto da 3.ª base" e depois "o congressista Steven Scalise no chão a gritar com dores".O tiroteio teve lugar pelas 7h15 locais (12h15 de Lisboa) e durou cerca de 10 minutos.