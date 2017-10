Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump diz que este "não é o tempo" de discutir a venda de armas na América

Massacre de Las Vegas reaviva debate sobre leis que permitem aos americanos ter arsenais de guerra.

Por José Carlos Marques | 03.10.17

O homem que abateu quase 60 pessoas em Las Vegas levou para o quarto de hotel de onde disparou 23 armas, incluindo espingardas automáticas. Em casa, tinha mais 19 armas, aparentemente compradas legalmente.



O pior massacre cometido com armas de fogo que a América já conheceu volta a trazer à baila o debate sobre a venda livre de armas na América, mas a Casa Branca diz que esta não é a altura de discutir alterações às leis que encaram a posse de armas de fogo como um direito.



Esta terça-feira, Donald Trump confirmou o que ontem já tinha sido adiantado pela porta-voz da Casa Branca - o debate sobre as armas não é para se fazer agora: "Falaremos acerca das leis das armas à medida que o tempo for passando", cita a Reuters.



Questionado sobre se o ataque de Vegas é um caso de terrorismo doméstico, Trump também foi evasivo. "Ele [o atirador] era um homem doente, um homem demente. Muitos problemas, diria, e estamos a investigá-lo muito, muito seriamente.



Posições de Trump sobre armas têm variado ao longo do tempo

Em 2000, o atual presidente escreveu um livro com o título "A América que nós Merecemos" e incluiu nele esta ideia: "Eu oponho-me, em geral, ao controlo de armas, mas apoio a proibição de armas de assalto e também suporto um alargamento substancial do período de espera para comprar uma arma".



Nessa altura, o presidente americano criticava os Republicanos que alinhavam com a National Rifle Association (NRA), o poderosíssimo lobby da indústria de armamento.



Mas, quando Trump se lançou na campanha eleitoral que o levaria à presidência, Trump cedeu por completo aos lobbies do armamento. "Adoro a NRA, adoro a Segunda Emenda [o artigo da constituição que permite o livre porte de arma]", diss perante uma plateia de membros da associação.



Durante a campanha, Trump chegou a defender que professore ou pessoal especializado deveriam poder levar armas para as escolas. No entender do candidato, isso seria uma medida básica de auto-defesa para impedir mais massacres.