Trump diz que EUA podem agir sozinhos contra Coreia do Norte

Questionado sobre como o faria, Trump não se pronunciou, afirmando que não faria como "os Estados Unidos de antes, que anunciavam onde iam atacar no Médio Oriente".



Donald Trump invocou as trocas comerciais com a China como incentivo para Pequim fazer o que Washington quer.



Embora a China seja um aliado diplomático e económico da Coreia do Norte, Pequim afirma que a sua influência sobre o regime liderado por Kim Jong Un é limitada.



O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou este domingo que os Estados Unidos estão prontos para agir sozinhos caso a China não aumente a pressão contra o programa nuclear norte-coreano.Donald Trump falava ao jornal Financial Times dias antes de receber o Presidente chinês, Xi Jinping, com quem assegurou que vai discutir a Coreia do Norte."A China tem uma grande influência sobre a Coreia do Norte. E a China é que vai decidir se nos ajuda com a Coreia do Norte ou não", afirmou.