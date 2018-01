Trump diz que o seu botão nuclear é maior que o de Kim Jong-un

Presidente dos EUA também ameaçou que poderia cortar nas ajudas à Palestina.

Por Daniela Espírito Santo | 01:18

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the "Nuclear Button is on his desk at all times." Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

...peace treaty with Israel. We have taken Jerusalem, the toughest part of the negotiation, off the table, but Israel, for that, would have had to pay more. But with the Palestinians no longer willing to talk peace, why should we make any of these massive future payments to them? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 2, 2018

Donald Trump respondeu, esta terça-feira, ao líder da Coreia do Norte , que garantiu que tinha o botão nuclear em cima da sua secretária. O Presidente dos EUA respondeu dizendo que também tem um botão nuclear e que o seu é "bem maior e mais poderoso que o dele [Kim Jong-un]"."O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, disse que o seu 'botão nuclear está sempre em cima da secretária'. Alguém do seu regime esgotado e esfomeado regime que o informe que eu também tenho um botão nuclear, mas que é bem maior e mais poderoso que o dele. E o meu funciona!", explicou o líder norte-americano.Para além da Coreia, Trump abordou, igualmente, a questão palestiniana, dizendo que, "todos os anos", os EUA pagam "centenas de milhões de dólares" para ajudar a Palestina, sem receber "estima ou respeito". "Com os palestinianos a nem quererem falar de paz, por que devemos fazer estes pagamentos massivos?", indagou.