Trump diz que ONU é "um clube" para "passar um bom bocado"

Na sexta-feira passada, o Donald Trump afirmou que, "em relação à ONU, as coisas vão ser diferentes depois de 20 de janeiro", aludindo à data em que toma posse como Presidente dos Estados Unidos.A decisão da administração do Presidente Barack Obama de se abster na votação sobre os colonatos contrariou a posição de Trump, que quer que os Estados Unidos usem o direito de veto para permitir recuperar da tensão nas relações com a atual liderança de Israel.No ano passado, Trump tinha afirmado que pretende ser "muito neutral" nas questões israelo-palestinianas, mas a sua posição tornou-se mais pró-israelita ao longo da campanha presidencial, nomeadamente com críticas aos palestinianos, aos quais se referiu como tendo sido "tomados" ou "complacentes" com os grupos armados.