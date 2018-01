Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump diz que pode depor sobre a Rússia sob juramento

Procurador especial Robert Mueller planeia interrogar o Presidente dos EUA.

00:05

O presidente norte-americano Donald Trump afirmou esta quarta-feira que está disposto a depor sob juramento perante o procurador especial Robert Mueller, que lidera o inquérito à alegada interferência russa nas últimas eleições nos EUA.



A imprensa americana tinha avançado na terça-feira que Mueller planeava interrogar Trump brevemente, à semelhança do que aconteceu com o procurador-geral Jeff Sessions e com o antigo diretor do FBI James Comey.



Segundo avançam os mesmos jornais, Sessions foi interrogado a semana passada, apesar de não ter sido intimado formalmente para o fazer. Já Comey terá sido interrogado o ano passado.



A equipa liderada por Mueller está, igualmente, a analisar uma possível obstrução de justiça por parte de Trump, que acabou por demitir James Comey. O envolvimento de Sessions nesta decisão também poderá estar sob escrutínio.



Recorde-se que o Presidente dos EUA demitiu Comey em maio, depois de Sessions ter escrito um memorando em que recomendava a sua demissão, tendo em conta a forma como lidou com a investigação aos emails de Hillary Clinton, candidata derrotada às eleições norte-americanas.