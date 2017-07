Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump diz que quer aprovar reforma migratória mas que EUA ainda não estão preparados

Presidente dos Estados Unidos da América não se pronunciou quando foi questionado sobre o programa de Ação Diferida.

Por Lusa | 13.07.17

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou esta quinta-feira que quer aprovar uma reforma migratória, mas considerou que o país "ainda não está preparado" para isso.



"Entendo muito bem a situação. O que gostava de fazer é um plano integral de imigração, mas o nosso país e as forças políticas ainda não estão prontas", afirmou Trump em declarações feitas na quarta-feira a bordo do avião presidencial, o Air Force One, cuja difusão foi autorizada esta quinta-feira pela Casa Branca.



Estas afirmações do Presidente norte-americano fazem antecipar uma mudança de atitude, já que, pouco depois de chegar ao poder, a 20 de janeiro do ano passado, defendeu que era "o momento" de impulsionar uma reforma migratória para corrigir o sistema de imigração dos Estados Unidos, onde se estima que vivam 11 milhões de pessoas sem documentos.



Desde então, Donald Trump não fez nenhum esforço concreto para levar a cabo essa reforma e, além disso, ordenou às forças de segurança que apliquem as leis migratórias de forma estrita.



"É uma decisão que tomarei e é uma decisão que é muito difícil. Realmente agora entendo a situação, entendo muito bem", disse o presidente norte-americano que na campanha eleitoral dirigiu declarações duras aos imigrantes, acrescentando que "há duas caras numa história, o que é sempre difícil".



No entanto, Trump não se pronunciou quando foi questionado sobre o programa de Ação Diferida (DACA na sigla em inglês), proclamado pelo ex-presidente Barack Obama e que evitou a deportação de 750 mil jovens indocumentados que chegaram aos Estados Unidos quando ainda eram crianças.