Trump diz que recuperação do Texas foi um "sucesso" depois do furacão Harvey

Furacão matou mais de 80 pessoas.

Por Lusa | 00:09

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que a recuperação do Texas depois da passagem do furacão 'Harvey' foi um "enorme sucesso", referindo que as novas construções devem resistir melhor à água.



O furacão causou um valor recorde de queda de chuva nas áreas em redor de Houston, que inundaram milhares de casas, com Donald Trump a afirmar que nunca um furacão causou uma "queda de água tão forte".



Durante um 'briefing0 em Dallas sobre os esforços de recuperação de furacões, o Presidente norte-americano defendeu que se deve usar nas novas construções material que resista melhor à água.



Trump salientou que o material pode ser mais caro, mas que vai economizar mais dinheiro no futuro e garantir postos de trabalho.



O furacão 'Harvey' atingiu o Texas, em categoria 4, a 25 de agosto passado, gerando inundações sem precedentes em Houston e matando mais de 80 pessoas.