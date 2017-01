Trump diz que reunião com Presidente do México seria "infrutífera"

Ao referir que o cancelamento do encontro foi uma decisão conjunta, Trump insistiu que os Estados Unidos não vão pagar o muro. "Disse-o claramente ao Governo do México", acrescentou.



Ao denunciar com virulência o acordo de livre-comércio NAFTA (Estados Unidos, México, Canadá), considerou que foi um "desastre total" para o seu país.



"Não permitirei que os contribuintes americanos paguem os custos deste acordo deficiente que deveria ter sido renegociado há anos", assinalou ainda.



Trump assinou na quarta-feira um decreto sobre o início da construção de um muro ao longo da imensa fronteira entre os EUA e o México para conter a imigração clandestina, a promessa mais emblemática da sua campanha eleitoral.



O chefe de Estado mexicano condenou ainda na quarta-feira esta decisão e comprometeu-se a defender os migrantes mexicanos nos Estados Unidos.



A polémica decisão de Trump surgiu no momento em que os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Economia mexicanos se encontravam em Washington para preparar o encontro entre os dois chefes de Estado, agora anulado, e cinco meses após uma deslocação do candidato Trump ao México onde se encontrou com Peña Nieto.



Na ocasião, esta visita foi muito criticada no país latino-americano devido às ameaçadoras declarações de Trump sobre os migrantes e a imigração.



Ainda na quarta-feira, o Presidente norte-americano assinou um outro decreto para uma aplicação mais severa da legislação sobre imigração. A medida prevê reduzir os financiamentos federais para as cerca de 200 "cidades santuários" nos Estados Unidos que desde há décadas acolhem os imigrantes clandestinos.



O Presidente dos EUA disse esta quinta-feira que as conversações com o seu homólogo mexicano, que foram canceladas, teriam sido "infrutíferas" devido aos descordos entre os dois países, em particular o financiamento do muro ao longo da fronteira comum."O Presidente do México (Enrique Peña Nieto) e eu próprio concordámos em cancelar o nosso encontro que estava agendado para a próxima semana", disse Donald Trump em Filadélfia (leste) perante deputados do Partido Republicano."Enquanto o México não tratar dos Estados Unidos de forma justa e com respeito, esse encontro seria infrutífero, e nós pretendemos seguir por outro caminho. Não tenho outra escolha", prosseguiu.