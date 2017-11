Trump diz que trabalhará com homólogo chinês para resolver "problemas globais"

Xi Jinping afirmou que Pequim acredita que a cooperação entre os dois países é a "única opção correta".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, saudou esta quinta-feira a sua relação pessoal com o homólogo chinês, Xi Jinping, e afirmou que ambos trabalharão juntos para resolver não só questões entre Pequim e Washington, mas também "problemas globais".



"Penso que podemos resolver quase todos [os problemas] e provavelmente todos mesmo", disse Trump, durante um encontro com Xi, no Grande Palácio do Povo, em Pequim.



"Acreditamos que as relações entre a China e os Estados Unidos são uma questão de bem-estar para os povos dos dois países e para a segurança, prosperidade e estabilidade no mundo", acrescentou.



Xi afirmou que a China está comprometida em trabalhar com os Estados Unidos nas questões da Coreia do Norte, Afeganistão e outros assuntos internacionais.



A China está disposta a trabalhar com os EUA "com base no respeito e benefícios mútuos", afirmou.



Sob a direção de Xi Jinping, a China tem adotado uma política externa mais assertiva e interveniente, abdicando dos princípios "manter a discrição" e "não reclamar a liderança", que a guiaram nas últimas décadas.