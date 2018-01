Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump diz que UE trata Estados Unidos de forma "injusta"

Presidente dos EUA ameaça represálias. "Pode transformar-se em algo muito sério", diz.

23:44

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou, durante uma entrevista televisiva transmitida este domingo, que a União Europeia trata o seu país de uma forma "muito injusta" nas relações comerciais, ameaçando com represálias.



O Presidente norte-americano salientou a dificuldade que os Estados Unidos têm para escoar seus produtos na União Europeia, enquanto os países europeus conseguem exportar para os Estados Unidos "sem impostos" ou com "muito poucos impostos".



"É uma situação muito injusta. Eu já tive problemas com a União Europeia e pode transformar-se em algo muito sério do ponto de vista comercial", disse, na entrevista ao canal de televisão britânico ITV.



Donald Trump tem acusado os países estrangeiros de práticas comerciais desleais, incluindo a China, o maior parceiro comercial dos Estados Unidos.



Questionado sobre a saída do Reino Unido da União Europeia, Trump garantiu que teria sido "mais firme" do que a primeira-ministra britânica Theresa May nas negociações com Bruxelas.



"Não, eu não teria negociado assim. Eu teria dito que a União Europeia não é tão boa como deveria ser. Eu teria tomado uma posição mais firme na retirada", salientou.



Trump confessa usar Twitter na cama e não se considerar feminista

"Às vezes twito na cama, às vezes ao pequeno-almoço ou ao lanche, mas geralmente faço-o de manhãzinha ou à noite. Estou muito ocupado durante o dia", adiantou Trump.



Durante a entrevista ao canal britânico ITV, Donald Trump assegurou que é muito popular no Reino Unido.



Para além disso, garantiu também que não é feminista, apesar de ter um "tremendo respeito" pelas mulheres. Trump acredita que o eleitorado feminino o adora porque defende o reforço das forças militares e elas, muitas vezes, querem "sentir-se seguras em casa".



"Sou um génio estável"

O Presidente dos EUA disse que é um "génio estável" e que come comida de qualidade, quando questionado sobre a sua saúde.



"Eu como boa comida, confecionada por alguns dos melhores chefs do planeta. Como comida saudável e, de vez em quando, como comida rápida. Até acho que como muito bem", garantiu.