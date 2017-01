Trump diz que vai continuar a "contrariar" a imprensa "desonesta"

Já na campanha eleitoral, Trump utilizou a sua conta no Twitter para fazer anúncios, criticar a imprensa ou atacar os seus adversários.Hoje, o Presidente eleito acusou, numa série de 'tuítes', a cadeia NBP de ser "totalmente tendenciosa" por não relacionar os anúncios de empresas como a Ford ou a GM de criar novos empregos nos EUA com a pressão que Trump fez para que essas companhias invistam no país."Perguntem aos principais executivos dessas empresas por factos reais. Voltaram [a investir nos Estados Unidos] por minha causa", sublinhou, numa mensagem no Twitter.Durante a entrevista à Fox, Trump foi questionado sobre a decisão de meia centena de congressistas democratas de não participar na cerimónia de posse, esta sexta-feira, em protesto pelas suas políticas exclusivas e as críticas ao ícone dos direitos civis John Lewis, legislador deste partido.Sobre essas ausências, Trump disse não estar preocupado porque necessitam "desesperadamente" de lugares para outros convidados.O magnata acrescentou ainda que muitas das celebridades que disseram que não irão à sua posse "nunca foram convidadas"."Não quero as celebridades, quero o povo", salientou.