Trump diz ter "poder para perdoar”

Presidente dos EUA pode vir a atribuir perdão presidencial a familiares e a si próprio.

Por Marco Fonseca Pereira | 01:30

O presidente dos EUA, Donal Trump, avisou ontem que "tem plenos poderes para perdoar", numa alusão à investigação das ligações entre a sua equipa e o regime russo nas eleições norte-americanas.



A imprensa já tinha noticiado, esta semana, que Donald Trump teria avaliado com a equipa legal a possibilidade de vir a atribuir o perdão presidencial a assessores, familiares e a si próprio.



No Twitter, o presidente acusou também a imprensa de publicar "fugas de informação ilegais", depois do jornal ‘Washington Post’ ter noticiado que o embaixador russo em Washington, Sergei Kislyak, discutiu por duas vezes assuntos relacionados com a campanha de Trump com o procurador- -geral dos EUA, Jeff Sessions.



O jornal cita fontes dos serviços secretos norte-americanos, que intercetaram uma conversa de Kislyak com os seus superiores em Moscovo, em que confirma o teor das reuniões.



Sessions negou inicialmente a reunião com Kislyak e, quando o encontro veio a público disse que não tinham falado sobre a campanha.