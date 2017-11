Trump e Duterte acordam respeitar direitos humanos apesar da guerra antidroga

A primeira reunião entre os presidentes dos EUA e Filipinas gerou grande expetativa.

Por Lusa | 04:28

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o das Filipinas, Rodrigo Duterte, afirmaram esta terça-feira a importância de preservar a vida e os direitos humanos, mas evitaram colocar objeções à violenta "guerra antidroga" no país asiático.



"As duas partes sublinharam que os direitos humanos e a dignidade da vida humana são essenciais e acordaram continuar a dar prioridade aos direitos humanos nos seus planos nacionais", disseram num comunicado conjunto difundido um dia depois da reunião bilateral em Manila.



No encontro de domingo, Duterte apresentou a Trump os resultados da sua campanha antidroga que, segundo dados oficiais já causou 6.000 mortos -- mais de 7.000 segundo outras estimativas -- 4.000 dos quais às mãos da polícia, e reduziu o crime em mais de um terço num ano e quatro meses.



O comunicado mencionou num dos seus 14 pontos esta luta contra a droga, indicando que ambos os líderes "reconheceram que o uso das drogas ilegais é um problema que afeta ambos os países e acordaram partilhar as melhores práticas" na prevenção, investigação e reabilitação.



A primeira reunião entre Trump e Duterte gerou grande expetativa, já que várias organizações tinham exigido que o Presidente norte-americano condene as violações dos direitos humanos da "guerra contra as drogas" nas Filipinas.



Isto é considerado, no entanto, pouco provável já que Trump elogiou em maio abertamente os resultados da sangrenta campanha para atacar o crime numa conversa telefónica com Duterte.



O encontro entre ambos, que também esteve centrado em temas como o Daesh ou o comércio, teve lugar durante a série de reuniões da cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) que termina hoje em Manila.



A cimeira, a que hoje se junta o paralelo Fórum da Ásia Oriental, inclui reuniões bilaterais e multilaterais entre os Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Japão, Índia, União Europeia (UE), Rússia, Austrália, Nova Zelândia e ONU.