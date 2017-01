Trump e May sublinham "relação especial" entre os dois países

Por sua vez, a primeira-ministra britânica considerou que as sanções à Rússia devem ser mantidas. "Pensamos que as sanções devem continuar", defendeu, ao referir-se às "atividades [da Rússia] na Ucrânia".A confirmação dos estreitos laços entre Londres e Washington, em particular após o 'Brexit', foi sublinhada por Trump, que reiterou o apoio à decisão britânica de sair da União Europeia."Um Reino Unido livre e independente é uma bênção para o mundo", declarou.Os dois líderes prometeram reforçar os laços comerciais, com May a sugerir que um acordo comercial específico com Washington poderá mitigar os efeitos do 'Brexit'."Agora vão ter a vossa própria identidade, vão ter as pessoas que querem no vosso país. (...). Vão ser capazes de promover acordos de livre comércio sem ter alguém a observá-los e ao que estão a fazer", prosseguiu Trump.A polémica em torno da prática da tortura também foi abordada no encontro com os jornalistas, e após Trump ter considerado numa entrevista na passada quarta-feira que as técnicas de interrogatório utilizadas no passado na luta contra o terrorismo, e consideradas como atos de tortura, "funcionam".Mas hoje, o chefe da Casa Branca disse que será o seu secretário da Defesa, James Mattis, a decidir sobre a necessidade de reinstaurar a tortura nos Estados Unidos.Mattis "declarou publicamente que não era especialmente a favor da tortura ou da simulação de afogamento (...). Não estou necessariamente de acordo, mas queria dizer que ele terá a última palavra porque lhe concedi esse poder", afirmou.Theresa May foi a primeira dirigente de um país estrangeiro a ser recebida pelo novo Presidente dos Estados Unidos, que foi empossado em 20 de janeiro.PCR // ELLusa/Fim