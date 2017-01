Trump elogia Brexit e faz críticas a Merkel

Trump considerou que o Brexit é um “passo positivo” e prometeu negociar um acordo de comércio bilateral com o Reino Unido após o país deixar a UE





Na entrevista, Trump voltou ainda a referir-se à NATO como "obsoleta" e a queixar-se de que muitos países "não pagam a sua quota-parte" para financiar a organização, e admitiu levantar as sanções impostas à Rússia por causa da invasão da Crimeia em troca de um acordo para a redução de armas nucleares. Questionado sobre se confia mais em Angela Merkel ou em Vladimir Putin, respondeu. "Vou começar por confiar nos dois. Vamos ver quanto tempo vai durar".

O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, disse ontem que o Reino Unido foi "inteligente" em abandonar uma União Europeia "dominada pela Alemanha" e vaticinou que mais países vão seguir-lhe o exemplo devido ao "erro catastrófico" de Angela Merkel em impor uma política de acolhimento de refugiados que ameaça a segurança europeia."Se olharmos para a UE, é basicamente a Alemanha. A UE tornou-se um veículo para a Alemanha. É por isso que acredito que o Reino Unido foi muito inteligente em sair", disse Trump numa entrevista conjunta ao jornal britânico ‘The Times’ e ao alemão ‘Bild’, na qual prometeu trabalhar para um "rápido" acordo de comércio bilateral com o Reino Unido após o Brexit. "Será bom para os dois lados", disse Trump, contrariando assim a posição do presidente cessante, Barack Obama, que defendeu que, ao deixar a UE, o Reino Unido passaria para "o fim da lista" nas relações comerciais com os EUA.Trump disse também estar convencido de que o Reino Unido não será o único país a deixar a UE devido ao "erro catastrófico" de Merkel em permitir a entrada sem controlo de mais de um milhão de refugiados, o que motivou resposta pronta da chanceler alemã. "O destino da Europa está nas mãos dos europeus. Nós é que decidimos sobre os nossos desafios", afirmou Merkel.