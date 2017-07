Trump elogia Merkel e destaca a sua liderança "incrível e inspiradora"

Cimeira G20 termina este sábado em Hamburgo.

O presidente norte-americano, Donald Trump, agradeceu este sábado à chanceler alemã, Angela Merkel, o seu trabalho na cimeira do G20 em Hamburgo, na Alemanha, e disse que a sua "liderança" é "incrível e inspiradora".Donald Trump elogiou a chanceler, com a qual tem grandes diferenças políticas, numa pequena intervenção no lançamento de um fundo para facilitar o empreendedorismo entre as mulheres nos países em desenvolvimento."Tem sido incrível e tem feito um trabalho fantástico", disse o presidente dos EUA à chefe do Governo alemão.O presidente norte-americano disse também que a "liderança" da chanceler durante a cimeira do G20, que termina este sábado em Hamburgo, tem sido "muito surpreendente e inspiradora".O fundo para facilitar o empreendedorismo feminino é dirigido pela filha do presidente dos Estados Unidos, Ivanka Trump, e pela chanceler alemã, e é dotado de um capital inicial de 325 milhões de dólares (284,7 milhões de euros), dos quais os Estados Unidos contribuem com 50 milhões.