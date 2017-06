Trump envia "calorosas saudações" a muçulmanos que celebram o fim do Ramadão

No entanto, o secretário de Estado Rex Tillerson rejeitou os pedidos dos serviços para organizar um evento semelhante este ano.



Donald Trump tem sido criticado pelas suas posições contra os muçulmanos, não só durante a sua campanha presidencial, mas também depois do decreto presidencial anti-imigração, imposto a países maioritariamente muçulmanos, entre outros.



Desde 1996, com o então presidente democrata Bill Clinton, que a Casa Branca celebrava o 'Eid al-Fitr', que marca o fim do Ramadão, com um jantar ou recepção.No entanto, o secretário de Estado Rex Tillerson rejeitou os pedidos dos serviços para organizar um evento semelhante este ano.Donald Trump tem sido criticado pelas suas posições contra os muçulmanos, não só durante a sua campanha presidencial, mas também depois do decreto presidencial anti-imigração, imposto a países maioritariamente muçulmanos, entre outros.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O presidente dos Estados Unidos (EUA) expressou este sábado as "mais calorosas saudações" aos muçulmanos que celebram o fim do Ramadão, num momento em que a Casa Branca está a ser criticada por não ter celebrado oficialmente a data."Em nome do povo americano, a Melania [primeira-dama] e eu enviamos as mais calorosas saudações aos muçulmanos que festejam o 'Eid al-Fitr' [celebração do fim do Ramadão]", disse Donald Trump num comunicado, acrescentando que as comemorações desta data remetem para a "importância da misericórdia, compaixão e benevolência"."Juntamente com os muçulmanos, os EUA renovam o seu compromisso com esses valores", acrescentou.