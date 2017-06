Trump discutiu crise no Qatar com vice-príncipe herdeiro da Arábia Saudita

A administração norte-americana enviou sinais contraditórios sobre esta crise. Se num primeiro momento, Donald Trump fez claramente eco das acusações de Ryad, o departamento de estado deu a entender uma outra posição.



Na segunda-feira, a sua porta-voz pôs em causa a justificação avançada pela Arábia Saudita para isolar o seu vizinho.



"Estamos perplexos com o facto de os estados do Golfo não terem dado à população do Qatar nem ao público detalhes sobre as acusações que visam o Qatar", declarou, na altura, Heather Nauert.



O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, felicitou esta quarta-feira o vice-príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed ben Salmane, com quem falou sobre a questão do Qatar, em crise aberta com os outros países do Golfo.Donald Trump e Mohammed ben Salmane "comprometeram-se com uma estreita colaboração" para promover "a segurança, a estabilidade e a prosperidade", indicou fonte oficial da Casa Branca num relatório acerca do telefonema do Presidente."Estes dois dirigentes evocaram a necessidade de cortar todo o apoio aos terroristas e aos extremistas, bem como a forma de resolver o diferendo com o Qatar", refere o texto.