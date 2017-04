Trump felicita Presidente turco por vitória no referendo

Uma missão de observadores da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) e da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa criticou o processo, que considerou "não corresponder aos padrões do Conselho da Europa", além de sustentar que a campanha prévia decorreu num "campo de jogo que não estava nivelado".



Apesar de os resultados definitivos apenas serem conhecidos dentro de 11 ou 12 dias, umas vez resolvidas as impugnações, o responsável do organismo que supervisiona os atos eleitorais já garantiu que a aprovação da reforma política na Turquia é firme e a autenticidade dos votos polémicos.Uma missão de observadores da Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa (OSCE) e da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa criticou o processo, que considerou "não corresponder aos padrões do Conselho da Europa", além de sustentar que a campanha prévia decorreu num "campo de jogo que não estava nivelado".

O Presidente norte-americano, Donald Trump, felicitou hoje, por telefone, o seu homólogo turco pela vitória no referendo de domingo, em que Recep Erdogan viu reforçados os seus poderes, noticiou a agência estatal turca, Anadolu."Trump telefonou a Erdogan esta noite e felicitou-o pelo sucesso do seu referendo", avançou a agência noticiosa, citando fontes da presidência turca.O "sim" ganhou com 51,4 por cento dos votos, segundo dados preliminares, mas a oposição já anunciou que vai impugnar os resultados, considerando que a lei eleitoral foi desrespeitada e que há 2,5 milhões de votos suspeitos que podem ser falsos.