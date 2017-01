Trump garante NATO e sanções à Rússia

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, tornou-se ontem a primeira líder mundial recebida por Donald Trump, um sinal de que o novo presidente dos EUA quer privilegiar a relação com o ‘dissidente’ da UE.May debateu com Trump questões comerciais, a relação com a Rússia e a NATO. Trump está empenhado em manter a organização, disse May, apesar de o presidente ter dito várias vezes que a NATO é obsoleta. May diz ainda que Trump aceita manter as sanções impostas à Rússia desde a anexação da Crimeia. "É muito cedo para falar disso", disse Trump.Mas, apesar da visita, a nota alta do dia foi a querela com o México. Trump quer uma taxa de 20% aos produtos mexicanos para forçar o México a pagar o muro na fronteira. O presidente do México, Enrique Peña Nieto, recusa pagar e cancelou a visita da próxima semana a Washington. Ontem falou ao telefone com Trump, conversa que este descreveu como "muito boa", mas sem deixar de criticar os antecessores na Casa Branca por permitirem que o país "faça figura de parvo" ante o México. Peña Nieto, por seu lado, diz que Trump concordou não voltar a falar publicamente do pagamento do muro. Mas a visita continua adiada.