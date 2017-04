Trump informa Parlamento sobre ataque a base aérea na Síria

O Presidente norte-americano detalhou na missiva que ordenou o ataque contra a base aérea de Shayrat pelas 20:40, hora de Washington (01:40 de sexta-feira em Portugal)."Os serviços de informações norte-americanos indicaram que as forças militares sírias a operar naquela base tinham sido responsáveis pelo ataque químico contra civis sírios na província de Idleb no passado dia 4 de abril", escreveu Trump."Ordenei esta ação para degradar a capacidade da força aérea síria levar a cabo outros ataques com armas químicas e dissuadir o regime sírio de utilizar ou desenvolver armas químicas", continuou o chefe de Estado, considerando ter ajudado a "melhorar a estabilidade da região" e a evitar qu a situação humanitária se degrade ainda mais.As duas câmaras do Parlamento norte-americano estão nas mãos do Partido Republicano, que conduziu Donald Trump à Casa Branca, mas foram vários os parlamentares que criticaram a falta de comunicação entre a presidência e os eleitos pelo povo antes do ataque, sublinhando que Trump teria que ter pedido a autorização do Congresso - ou, pelo menos, o seu parecer - antes de dar essa ordem.Os Estados Unidos lançaram na madrugada de sexta-feira um ataque com 59 mísseis de cruzeiro contra a base aérea de Shayrat, de onde terão partido os aviões envolvidos no ataque com armas químicas que na passada terça-feira mataram pelo menos 86 pessoas em Khan Sheikhun, no noroeste do país.O bombardeamento de terça-feira foi assumido pelas autoridades sírias que, no entanto, negaram ter usado armas químicas.Na versão do regime de Bashar al-Assad, o ataque atingiu um depósito de armas químicas da Frente Al-Nosra, contrabandeadas para a província de Idleb a partir da fronteira com o Iraque e a Turquia, e que foram escondidas em zonas residenciais da zona.