Trump inicia 1.º dia como presidente assistindo a missa

Enquanto decorria a missa, realizaram-se na capital norte-americana e em muitas outras capitais do mundo manifestações de protesto de mulheres, vestidas de cor-de-rosa vivo ou usando gorros com orelhas pontiagudas.Depois do serviço religioso, Trump deverá visitar a agência de serviços secretos americanos CIA, para se reunir com os seus dirigentes.Trump criticou recentemente a liderança dos serviços secretos por terem concluído que a Rússia interferiu nas eleições presidenciais a seu favor.