Trump já pediu registo de slogan para a reeleição

Trump indicou a semana passada ao jornal Washington Post qual seria o seu 'slogan' para 2020 e explicou que a ideia para o da campanha de 2016, "Tornar a América grande outra vez", lhe tinha ocorrido a 07 de novembro de 2012, no dia seguinte ao da reeleição de Barack Obama face ao republicano Mitt Romney.

O novo Presidente norte-americano parece confiante de que realizará a sua promessa de "devolver a grandeza à América" e já pediu o registo de um 'slogan' para as presidenciais de 2020: "Manter a América grande".Donald Trump apresentou dois dias antes da sua tomada de posse, na sexta-feira, um pedido de registo, junto do departamento norte-americano para a propriedade intelectual, daquele 'slogan', que pretende utilizar na campanha para a sua reeleição.O pedido, apresentado em nome da empresa com sede em Nova Iorque "Donald J. Trump para Presidente, Inc", diz respeito a qualquer utilização para produtos derivados.