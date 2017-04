Trump lança ataque aéreo contra base militar na Síria

Donald Trump já assumiu que o ataque foi uma retaliação dos EUA aos ataques realizados com armas quimícas no território Sirío, na passada terça-feira, que matou mais de 80 civis. O presidente dos EUA acredita que Bashar al-Assad é o grande responsável pelos ataques.Num breve discurso transmitido pela televisão, Donald Trump acusou "o ditador sírio Bashar al-Assad (de ter) lançado um horrível ataque com armas químicas contra civis inocentes (...) ao utilizar um agente neurotóxico mortal".Trump afirmou ser "do interesse vital da segurança nacional dos Estados Unidos prevenir e impedir a proliferação e utilização de armas químicas".O chefe de Estado norte-americano sublinhou que "anos de tentativas de tentar mudar Assad fracassaram e fracassaram dramaticamente"."Esperamos que enquanto os Estados Unidos forem sinónimo de justiça, a paz e harmonia prevaleçam", acrescentou Donald Trump.A oposição síria congratulou-se com o ataque norte-americano contra um base militar e pediu a continuação dos bombardeamentos até à "neutralização da capacidade" do regime de lançar ataques, disse um porta-voz."A coligação da oposição saúda o ataque e pede a Washington que neutralize a capacidade do Presidente sírio de realizar bombardeamentos", indicou à agência noticiosa France Presse (AFP) Ahmad Ramadan."Esperamos que os ataques continuem", acrescentou. Ramadan afirmou que "o aeroporto visado pelo ataque norte-americano era utilizado para matar sírios e está na origem da morte de milhares devido aos bombardeamento.A Rússia já condenou o ataque aéreo dos EUA contra uma base militar na cidade de Homs, na Síria. Em comunicado, o Kremlin define o bombardeamento como uma agressão contra uma nação soberana e um membro da ONU, baseado num pretexto inventado.Moscovo realça que a decisão do presidente dos EUA pode ser um forte obstáculo na relação futura dos dois países enquanto aliados internacionais no combate ao Daesh.